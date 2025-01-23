Обзор важных городских тем недели

23 января, четверг, 10:37

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Будущее делового туризма обсудили в Петербурге на общем собрании Российского союза выставок и ярмарок.

В Пушкине и Колпино полностью заменили треть теплосетей.

Как сегодня рассказывать о трагических событиях, специалисты обсудили на музейном форуме "Дневные звёзды".

Татьянин день – самое время вспомнить студенческие традиции не только нынешним ученикам высшей школы.

А жёлтых птиц на Руси называли "кузями", в честь домового. А вот почему – вы сможете узнать в новой книге орнитолога и писателя Виталия Симуткина. Свою работу о синицах он презентовал в медиацентре "Культура Петербурга".

Данил Чиненов, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.