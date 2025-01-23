Первый канал
Санкт-Петербург
22:50 23 января 2025, четверг
1tvspb.ru
23 января, четверг, 10:37

Обзор важных городских тем недели

Версия для печати

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Будущее делового туризма обсудили в Петербурге на общем собрании Российского союза выставок и ярмарок.

В Пушкине и Колпино полностью заменили треть теплосетей.

Как сегодня рассказывать о трагических событиях, специалисты обсудили на музейном форуме "Дневные звёзды".

Татьянин день – самое время вспомнить студенческие традиции не только нынешним ученикам высшей школы. 

А жёлтых птиц на Руси называли "кузями", в честь домового. А вот почему – вы сможете узнать в новой книге орнитолога и писателя Виталия Симуткина. Свою работу о синицах он презентовал в медиацентре "Культура Петербурга".

Данил Чиненов, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru