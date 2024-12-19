Обзор важных городских тем недели

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В Петербурге запустили новый маршрут тактового движения пригородных поездов.
В Ленинградской области открылся межрегиональный центр высокотехнологического протезирования "Мультипротез".
В Историческом парке "Россия - моя история" наградили победителей Национального чемпионата "Абилимпикс".
Как Петербург будет отмечать Рождество в этом году?
Благотворительная организация "Перспективы" проводит акцию по сбору новогодних подарков для подопечных – детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью.
Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург