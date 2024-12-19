Первый канал
Санкт-Петербург
21:27 19 декабря 2024, четверг
1tvspb.ru
19 декабря, четверг, 10:57

Обзор важных городских тем недели

Версия для печати

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

В Петербурге запустили новый маршрут тактового движения пригородных поездов. 

В Ленинградской области открылся межрегиональный центр высокотехнологического протезирования "Мультипротез".

В Историческом парке "Россия - моя история" наградили победителей Национального чемпионата "Абилимпикс". 

Как Петербург будет отмечать Рождество в этом году? 

Благотворительная организация "Перспективы" проводит акцию по сбору новогодних подарков для подопечных – детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью. 

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru