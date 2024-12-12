Обзор важных городских тем недели

12 декабря, четверг, 08:22

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Проблема обманутых дольщиков в Петербурге решена. Кроме того, в городе удалось практически полностью ликвидировать дефицит школ и детских садов. Об этом сообщил губернатор на Съезде строителей.

Новое молодёжное пространство "Лигово" для творческой молодежи.

В Петербурге завершают Год семьи, и готовят новые меры поддержки в рамках нового нацпроекта.

В преддверии профессионального праздника фасады девяти зданий украсили световые инсталляции - фотографии семей-энергетиков.

Традиционная Рождественская ярмарка откроется 14 декабря, и будет работать сразу на трёх площадях - Манежной, Московской и Дворцовой. А главную новогоднюю ель установят 20 декабря на Дворцовой площади.