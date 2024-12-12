Первый канал
Санкт-Петербург
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12 декабря, четверг, 08:22

Обзор важных городских тем недели

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Проблема обманутых дольщиков в Петербурге решена.  Кроме того, в городе удалось практически полностью ликвидировать дефицит школ и детских садов. Об этом сообщил губернатор на Съезде строителей.

Новое молодёжное пространство "Лигово" для творческой молодежи.

В Петербурге завершают Год семьи, и готовят новые меры поддержки в рамках  нового нацпроекта.

В преддверии профессионального праздника фасады девяти зданий украсили световые инсталляции - фотографии  семей-энергетиков.

Традиционная Рождественская ярмарка откроется 14 декабря, и будет работать сразу на трёх площадях  - Манежной, Московской и Дворцовой. А главную новогоднюю ель установят 20 декабря на Дворцовой площади.

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