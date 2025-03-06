Первый канал
Санкт-Петербург
11:10 06 марта 2025, четверг
1tvspb.ru
06 марта, четверг, 07:55

Обзор важных городских тем недели

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Город. Общество. Политика. Экономика .Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

О  чем  любителям экстремального отдыха неустанно напоминают местные спасатели?

В Петербурге стартовал региональный тур  всероссийского студенческого проекта "Твой ход" - это часть президентской платформы "Россия – страна возможностей".  

Научно-технический форум  "Воентех" прошел в Балтийском государственном техническом университете "Военмех".

Городское туристско-информационное бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга создало специальную подборку экскурсий и предложений для туристов и горожан к 8 марта.

Хватит ли тюльпанов на всех петербурженок?

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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