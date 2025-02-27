Первый канал
Санкт-Петербург
21:10 27 февраля 2025, четверг
1tvspb.ru
27 февраля, четверг, 10:09

Обзор важных городских тем недели

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Город. Общество. Политика. Экономика .Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Первая в России роботизированная система сортировки грузов и отправлений реализована в петербургском центре логистики.

В этом сезоне восемь тысяч заболевших гриппом в Петербурге. Среди них 76 были привиты. Это всего один процент.

Для учащихся и выпускников профильных учебных заведений Служба занятости организовала встречу с потенциальными работодателями.

Организация "Общественный контроль" проверили качество замороженных блинов.

Музей СВО открылся в Петербурге.

Для учащихся и выпускников профильных учебных заведений Служба занятости организовала встречу с потенциальными работодателями.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

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