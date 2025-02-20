Обзор важных городских тем недели

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Память первого мэра Петербурга почтил президент России, Владимир Путин.
День рождения отметил Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого.
Коллекция Музея музыки пополнилась японской флейтой "Сякухати".
Подвиг экипажа знаменитого атомохода "К-3" увековечили в кинематографе.
Петербуржцы и гости города смогут попробовать огромный пирог, созданный из 3,5 тысяч блинов на Соборной площади Петропавловской крепости.
Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.