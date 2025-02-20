Обзор важных городских тем недели

20 февраля, четверг, 08:17

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Память первого мэра Петербурга почтил президент России, Владимир Путин.

День рождения отметил Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого.

Коллекция Музея музыки пополнилась японской флейтой "Сякухати".

Подвиг экипажа знаменитого атомохода "К-3" увековечили в кинематографе.

Петербуржцы и гости города смогут попробовать огромный пирог, созданный из 3,5 тысяч блинов на Соборной площади Петропавловской крепости.