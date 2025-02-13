Обзор важных городских тем недели

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О чем мечтали ленинградские школьники в 41 году?
Школьники решают задачи, поставленные бизнесом. О профориентационном проекте "Это - #Несложно".
Памятник архитектуры на улице Чайковского, 10 получил художественную подсветку.
Музей-заповедник "Царское село" рассказал о том, как планирует отметить 80-летий Победы.
88 лет Аничкову дворцу. Городской дворец творчества юных празднует день рождения, собирая друзей, получая и вручая подарки.
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