Обзор важных городских тем недели

13 февраля, четверг, 10:29

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О чем мечтали ленинградские школьники в 41 году?

Школьники решают задачи, поставленные бизнесом. О профориентационном проекте "Это - #Несложно".

Памятник архитектуры на улице Чайковского, 10 получил художественную подсветку.

Музей-заповедник "Царское село" рассказал о том, как планирует отметить 80-летий Победы.

88 лет Аничкову дворцу. Городской дворец творчества юных празднует день рождения, собирая друзей, получая и вручая подарки.

Виктория Фёдорова, Алесандр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.