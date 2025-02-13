Первый канал
Санкт-Петербург
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13 февраля, четверг, 10:29

Обзор важных городских тем недели

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

О чем мечтали ленинградские школьники в  41 году?

Школьники решают задачи, поставленные бизнесом. О профориентационном проекте "Это -  #Несложно".

Памятник архитектуры на улице Чайковского, 10 получил художественную подсветку.

Музей-заповедник "Царское село" рассказал о том, как планирует отметить  80-летий Победы.

88 лет Аничкову дворцу. Городской дворец творчества юных  празднует день рождения, собирая друзей, получая и вручая подарки.

Виктория Фёдорова, Алесандр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

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