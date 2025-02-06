Первый канал
Санкт-Петербург
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06 февраля, четверг, 08:40

Обзор важных городских тем недели

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Инновационный аппарат появился в Онкологическом центре имени Напалкова. Он эффективен при борьбе с раком молочной железы и опухолями лёгких.

6-ое февраля - День памяти заступницы нашего города святой Ксении Петербургской.

Звание Почётного доктора Политехнического университета Петра Великого удостоили Михаила Пиотровского.

Благотворительный кинофестиваль памяти Виктора Проскурина "Будь". С 5 по 8 февраля в Доме журналистов и в кинотеатре Ленфильма покажут картины авторов из России, Германии, Японии.

Более 180 тысяч российских туристов ежегодно посещают Индонезию. В этом году Индонезия и Россия отмечают 75-летие дипломатических отношений. В честь памятной даты выставка с видами островного государства открылась в петербургском аэропорте "Пулково".

Данил Чиненов, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 

 

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