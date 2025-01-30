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30 января, четверг, 08:36

Обзор важных городских тем недели

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Петербург отметил 81-первую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Знамёна Ленинградского и Волховского фронтов, Балтийского флота и Ладожской флотилии пронесли по улицам Петербурга.

Ароматы весны появились в Александровском дворце. В музее украсил залы цветущей сиренью.

С помощью нейросетей удалось передать ощущения людей, поборовших рак, на холсте. Картины представят на выставке "Своевременность", которую готовит к открытию благотворительный фонд Адвита.

Проект "Мечты сбываются" исполнил еще одну  детскую мечту.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.  

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