Обзор важных городских тем недели

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Петербург отметил 81-первую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Знамёна Ленинградского и Волховского фронтов, Балтийского флота и Ладожской флотилии пронесли по улицам Петербурга.
Ароматы весны появились в Александровском дворце. В музее украсил залы цветущей сиренью.
С помощью нейросетей удалось передать ощущения людей, поборовших рак, на холсте. Картины представят на выставке "Своевременность", которую готовит к открытию благотворительный фонд Адвита.
Проект "Мечты сбываются" исполнил еще одну детскую мечту.
Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.