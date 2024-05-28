Обновление городских памятников. О реставрации Московских ворот и Румянцевского обелиска

28 мая, вторник, 11:20

Из этих букв можно сложить фразу «Румянцева победам». Раньше они украшали Румянцевский обелиск на Васильевском острове, а сейчас проходят реставрацию.

Некоторые детали приходится разбирать и собирать заново, чтобы потом вернуть им первоначальный облик. Порой они преображаются до неузнаваемости, как эти буквы и сферы, а скоро на них будет воссоздана позолота.

О том, как восстанавливают городские памятники, рассказываем в нашем репортаже из реставрационных мастерских.

Подробности – Юлия Демьянова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.