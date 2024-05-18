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16 мая, четверг, 11:43

Обмен опытом: чему подросток может научить подростка

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Написать статьи, сделать фотографии и полностью сверстать журнал, создать контент для социальных сетей – это лишь малая часть заданий, которые выполняют школьники из разных городов страны. Причём и участники, и наставники – подростки и студенты.

В Санкт-Петербурге прошёл 5-й Всероссийский медиафестиваль "YOUPITER". Школьники, которые посетили наш город, увидели его с разных сторон и под присмотром кураторов создали свои медапродукты. Чему подросток может научить подростка – рассказываем в нашем репортаже с творческих площадок фестиваля.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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