Обмен опытом: чему подросток может научить подростка

16 мая, четверг, 11:43

Написать статьи, сделать фотографии и полностью сверстать журнал, создать контент для социальных сетей – это лишь малая часть заданий, которые выполняют школьники из разных городов страны. Причём и участники, и наставники – подростки и студенты.

В Санкт-Петербурге прошёл 5-й Всероссийский медиафестиваль "YOUPITER". Школьники, которые посетили наш город, увидели его с разных сторон и под присмотром кураторов создали свои медапродукты. Чему подросток может научить подростка – рассказываем в нашем репортаже с творческих площадок фестиваля.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург