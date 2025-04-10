О высокотехнологичных разработках школьников. Комплексный осмотр домашних животных в преддверии дачного сезона. Видеоуроки ПДД для детей с нарушением слуха и другие события недели

10 апреля, четверг, 08:20

Город. Общество. Политика. Экономика .Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Школьники из разных регионов России представили свои технологичные разработки на научно-практической конференции в Аничковом дворце.

В Городской клинической больнице № 31 рассказали о новых разработках и методиках в проведении операций.

В преддверии дачного сезона в Городской ветеринарной станции приступили к комплексному осмотру домашних животных.

Как создаются первые в России видеоуроки по правилам дорожного движения для детей с нарушением слуха.

На реках и каналах Петербурга началась навигация.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.