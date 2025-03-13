Первый канал
Санкт-Петербург
17:12 13 марта 2025, четверг
1tvspb.ru
13 марта, четверг, 08:55

О событиях этой недели

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Город. Общество. Политика. Экономика .Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге. О наиболее важных темах этой недели.

Международный форум "Экология большого города" начал работу в Северной столице.

В Петербурге наградили победительниц конкурса "Женщина года – 2025".

Более 60 студентов и молодых специалистов приступили к разработке дизайн-проектов общественных территорий в 9 городах Ленинградской области.

"Мой путь к мечте" - книга, написанная Анной Вустер Пасти. Её презентовали в Академии Русского балета имени Вагановой в рамках  Международной конференции "Посвящение Петипа".

Юбилей почётного гражданина Петербурга, и народного артиста СССР, Андрея Петрова. 

Музыкальный марафон, посвященный памяти композитору начнётся уже сегодня.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

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