О событиях этой недели

13 марта, четверг, 08:55

Город. Общество. Политика. Экономика .Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге. О наиболее важных темах этой недели.

Международный форум "Экология большого города" начал работу в Северной столице.

В Петербурге наградили победительниц конкурса "Женщина года – 2025".

Более 60 студентов и молодых специалистов приступили к разработке дизайн-проектов общественных территорий в 9 городах Ленинградской области.

"Мой путь к мечте" - книга, написанная Анной Вустер Пасти. Её презентовали в Академии Русского балета имени Вагановой в рамках Международной конференции "Посвящение Петипа".

Юбилей почётного гражданина Петербурга, и народного артиста СССР, Андрея Петрова.

Музыкальный марафон, посвященный памяти композитору начнётся уже сегодня.