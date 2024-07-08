О наследии Натальи Петровны Бехтеревой. К 100-летию со дня рождения выдающегося нейрофизиолога

08 июля, понедельник, 10:30

В кабинете Натальи Бехтеревой в Институте мозга человека скромная обстановка, но вполне функциональная — показывает, что здесь можно заниматься делом, не отвлекаясь на мелочи. Сейчас в кабинете музей.

7 июля исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося нейрофизиолога, академика, автора множества открытий, основателя Института мозга человека РАН. Что принесло мировую славу Н. П. Бехтеревой и почему так важно разгадать тайны мозга – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Илья Трофимов. Первый канал, Санкт-Петербург