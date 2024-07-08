Первый канал
Санкт-Петербург
15:41 08 июля 2024, понедельник
1tvspb.ru
08 июля, понедельник, 10:30

О наследии Натальи Петровны Бехтеревой. К 100-летию со дня рождения выдающегося нейрофизиолога

Версия для печати

В кабинете Натальи Бехтеревой в Институте мозга человека скромная обстановка, но вполне функциональная — показывает, что здесь можно заниматься делом, не отвлекаясь на мелочи. Сейчас в кабинете музей.

7 июля  исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося нейрофизиолога, академика, автора множества открытий, основателя Института мозга человека РАН. Что принесло мировую славу Н. П. Бехтеревой и почему так важно разгадать тайны мозга – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Илья Трофимов. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru