Первый канал
Санкт-Петербург
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11 июня, четверг, 10:50

О будущих станциях метро. Историки об образе Петра. Белые ночи в Этнографическом. Новая выставка в "Адмиралтействе" Царского села. Развод мостов под музыку классиков

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Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

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Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

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