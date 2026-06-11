О будущих станциях метро. Историки об образе Петра. Белые ночи в Этнографическом. Новая выставка в "Адмиралтействе" Царского села. Развод мостов под музыку классиков

11 июня, четверг, 10:50

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Новый проходческий щит – устройство для прокладки тоннелей метро – начал работу на шестой коричневой линии.

Международный петровский конгресс в Эрмитражном театре. К ак образ Петра воспринимается нашими современниками 21 века?

В Этнографическом музее подготовили экскурсию, которая актуальна всего несколько дней в году. Ведь привязана она к белым ночам, и именно с их наступлением, после закрытия основной экспозиции, посетителей пригласят в Мраморный зал.

Выставку, посвящённую царскосельской жизни, открыли в "Адмиралтействе" Екатерининского парка.

Этим летом Дворцовый мост будут разводить под музыку современных композиторов. Она будет звучать вместе с сочинениями Шостаковича, Прокофьева, Петрова.