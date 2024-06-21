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21 июня, пятница, 10:06

Новое музыкальное сочинение Настасьи Хрущёвой, выставка Рене Реза в Эрарте, премьеры в ТЮЗе и Театре музыкальной комедии и комиксы по Достоевскому

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Обзор самых интересных событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Филармонии состоится мировая премьера нового произведения для фортепиано с оркестром композитора Настасьи Хрущёвой "Книга меланхолии".

В Эрарте открывается выставка Рене Реза – тюменского художника, рисующего в авторской технике акриловыми нитями.

В ТЮЗе режиссёр Василий Сазонов поставил спектакль о подростках "Класс коррекции" по известному произведению Екатерины Мурашовой.

Французский художник Бастьен Лукья, поклонник творчества Ф.М. Достоевского, представляет в галерее "Мойка-104" комиксы по роману "Преступление и наказание".

В Театре музыкальной комедии подготовили премьеру оперы "Жирофле-Жирофля" Шарля Лекока.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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