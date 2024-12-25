Новый год в Ботаническом саду для участниц проекта «Ты не одна»

24 декабря, вторник, 16:02

Снаружи снег и сосульки, а здесь царствует буйная зелень, цветут камелии и тропические растения украшены гирляндами. Новый год в Ботаническом саду провел проект «Ты не одна».

Новогодняя прогулка среди кактусов и пальм уже сама по себе восполняет дефицит радости и помогает построить внутренний каркас, чтобы дальше противостоять трудностям.

А еще этому способствует фотосессия. Хороший портрет – это не только про внешность, это про обретение веры в себя. Прекрасно работают и подарки – особенно те, что на первый взгляд просто для красоты.

Подробнее О тропическом празднике для тех, кому он особенно нужен.

Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург