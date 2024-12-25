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24 декабря, вторник, 16:02

Новый год в Ботаническом саду для участниц проекта «Ты не одна»

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Снаружи снег и сосульки, а здесь царствует буйная зелень, цветут камелии и тропические растения украшены гирляндами. Новый год в Ботаническом саду провел проект «Ты не одна».

Новогодняя прогулка среди кактусов и пальм уже сама по себе восполняет дефицит радости и помогает построить  внутренний каркас, чтобы дальше противостоять трудностям.

А еще этому способствует фотосессия. Хороший портрет – это не только про внешность, это про обретение веры в себя. Прекрасно работают и подарки – особенно те, что на первый  взгляд просто для красоты.

Подробнее О тропическом празднике для тех, кому он особенно нужен.

Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург

 

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