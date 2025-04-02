Первый канал
Санкт-Петербург
17:28 02 апреля 2025, среда
1tvspb.ru
02 апреля, среда, 11:00

Новая выставка в «Манеже»: о жизни тыла во время Великой Отечественной войны современным музейным языком

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С помощью инсталляций, демонстрации документов, средств медиа создатели проекта показывают, что тыл – это то место, где делалось всё, чтобы военные действия шли успешно и чтобы страна жила.

Выставка "Великая страна – великая Победа. 1941-1945" разделена на семь ключевых блоков: транспорт, промышленность, ресурсы, медицина, сельское хозяйство и культура — и с помощью ярких образов рассказывает о том, что происходило в этих сферах, какие научные открытия совершены были в эти года.

Подробности – Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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