Первый канал
Санкт-Петербург
22:38 19 ноября 2024, вторник
1tvspb.ru
19 ноября, вторник, 10:20

Неизвестный К.С. Петров-Водкин: работы художника из частных коллекций

Версия для печати

В «KGallery» открылась выставка, на которой можно увидеть картины Кузьмы Петрова-Водкина из частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга. Многие работы демонстрируются впервые.

Картину "Старухи" художник написал, вернувшись из заграничных поездок в родной город Хвалынск, простые и милые сердцу бабушки тронули его душу и остались запечатлены на этом холсте. Через несколько лет он напишет "Купание красного коня", и это будет уже совсем другой стиль и другие цвета.

На открытии выставки, посвящённой 145-летию К.С. Петрова-Водкина, побывала наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru