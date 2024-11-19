Неизвестный К.С. Петров-Водкин: работы художника из частных коллекций

19 ноября, вторник, 10:20

В «KGallery» открылась выставка, на которой можно увидеть картины Кузьмы Петрова-Водкина из частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга. Многие работы демонстрируются впервые.

Картину "Старухи" художник написал, вернувшись из заграничных поездок в родной город Хвалынск, простые и милые сердцу бабушки тронули его душу и остались запечатлены на этом холсте. Через несколько лет он напишет "Купание красного коня", и это будет уже совсем другой стиль и другие цвета.

На открытии выставки, посвящённой 145-летию К.С. Петрова-Водкина, побывала наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург