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06 сентября, пятница, 10:36

Наши деликатесы: день Ленинградской области на выставке «Агрорусь»

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И рыба, и мясо, и фрукты с овощами – фермеры и агропромышленники привезли всё самое вкусное и красивое на 33-ю международную выставку «Агрорусь».

Выставка-ярмарка традиционно рассчитана на очень широкую аудиторию, потому что эта тема касается  каждого: люди пока не научились обходиться без еды, и обязательно должны быть те, кто умеет ее производить.

Легко ли вырастить форель, из какой земляники самое вкусное варенье и что происходит с крафтовым сыроделием?

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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