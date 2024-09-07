Наши деликатесы: день Ленинградской области на выставке «Агрорусь»

06 сентября, пятница, 10:36

И рыба, и мясо, и фрукты с овощами – фермеры и агропромышленники привезли всё самое вкусное и красивое на 33-ю международную выставку «Агрорусь».

Выставка-ярмарка традиционно рассчитана на очень широкую аудиторию, потому что эта тема касается каждого: люди пока не научились обходиться без еды, и обязательно должны быть те, кто умеет ее производить.

Легко ли вырастить форель, из какой земляники самое вкусное варенье и что происходит с крафтовым сыроделием?

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург