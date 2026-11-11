Народные песни, традиции и обычаи малочисленных народов Ленинградской области

11 ноября, среда, 13:14

Кантеле — старинный карело-финский инструмент, родственный гуслям. О нём рассказывает знаменитый эпос «Калевала»: по легенде, волшебник создал инструмент из рыбьих костей и конского волоса. В День народного единства в Доме культуры «Низино» прошёл финальный концерт проекта «Песня моря». Он объединил представителей коренных малочисленных народов Ленинградской области — ижор и водь.

В День народного единства в Доме культуры "Низино" прошёл финальный концерт проекта "Песня моря". Он объединил представителей коренных малочисленных народов Ленинградской области — ижор и водь.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова ,Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.