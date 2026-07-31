Первый канал
Санкт-Петербург
16:36 31 июля 2026, пятница
1tvspb.ru
31 июля, пятница, 11:00

На крыльях над водой: соревнования фойловых яхт в Петербурге

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В порту Смоленка спортсмены готовятся к соревнованиям Кубок «Школы на крыле» – это первая в России школа фойловых яхт. Благодаря своей конструкции такие яхты развивают огромную скорость, буквально парят над водой.

Главная особенность лодки — наличие подводных крыльев, чтобы развить максимальную скорость. Это болиды в мире яхтинга, и такое направление парусного спорта сейчас набирает популярность.

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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