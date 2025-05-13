На экскурсию в порт. Продолжаем путешествовать по Ленинградской области

13 мая, вторник, 10:00

По историческим меркам, морской порт Усть-Луга построили несколько минут назад. Но и за это небольшое время здесь успели вырасти тысячетонные конструкции и сложные инженерные сети. Тем интереснее побродить с открытым от удивления ртом среди огромных конструкций.

Порт включен в экскурсионную программу промышленного туризма Ленинградской области и разрешен к посещению, конечно, с соблюдением техники безопасности. Что еще можно увидеть в окрестностях Усть-Луги – рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург