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22:28 13 мая 2025, вторник
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13 мая, вторник, 10:00

На экскурсию в порт. Продолжаем путешествовать по Ленинградской области

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По историческим меркам, морской порт Усть-Луга построили несколько минут назад. Но и за это небольшое время здесь успели вырасти тысячетонные конструкции и сложные инженерные сети. Тем интереснее побродить с открытым от удивления ртом среди огромных конструкций.

Порт включен в экскурсионную программу промышленного туризма Ленинградской области и разрешен к посещению, конечно, с соблюдением техники безопасности. Что еще можно увидеть в окрестностях Усть-Луги – рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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