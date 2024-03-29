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29 марта, пятница, 10:24

Мюзикл «Шахерезада и волшебная лампа», пластилиновое войско 1814 года, выставка, посвящённая Аркадию Ипполитову, театральный проект «Своё место» и детские духовые оркестры

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга

На сцене ДК Ленсовета представят музыкальный спектакль "Шахерезада и волшебная лампа" - первый мюзикл, в создании которого использовали нейросети.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка "Пластилиновое войско Леонида Зайцева" - фигурки солдатиков в амуниции времён взятия Парижа.

"Театральный проект 27" представляет спектакли для подростков – результат творческой лаборатории "Своё место".

В KGallery открылась выставка "Меланхолия. Памяти Аркадия Ипполитова", главными экспонатами которой наравне с живописью и графикой стали тексты, сопровождающие художественные произведения авторства знаменитого искусствоведа.

В Историческом парке "Россия – моя история" состоится гала-концерт фестиваля-конкурса детских духовых оркестров. В программе марши, вальсы и даже танго и фокстроты.

 

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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