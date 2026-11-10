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09 ноября, понедельник, 11:00

Музыкальный квартал в Пекине. Как уживаются вместе многовековая история и современные технологии?

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Центральная консерватория музыки в Пекине – это место, где многоэтажные корпуса и концертные залы соседствуют с княжеской резиденцией постройки XIX века, а осваивать игру на традиционных инструментах с тысячелетней историей помогают современные технологии.

В рамках Года российско-китайского сотрудничества в области образования Пекин посетила большая делегация петербургских композиторов и музыкантов.

О культурном обмене между Петербургом и Пекином рассказываем в нашем репортаже из Китая.

Юлия Демьянова, Олега Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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