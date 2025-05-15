Музыка Алтая. Выступление этно-группы «Тюрк Кабай» в Санкт-Петербурге

14 мая, среда, 10:00

«Тюрк Кабай» – колыбель тюрков – так издавна называли Алтай. Колоритные костюмы, национальные инструменты, горловое пение – выступление этого ансамбля всегда производит на слушателей огромное впечатление, а музыка переносит в край высоких гор, заснеженных вершин и зелёных лугов.

Визита заслуженного артиста России Болота Байрышева в Санкт-Петербург всегда с нетерпением ждут поклонники горлового пения и легенд Алтая. Антураж на сцене создаёт алтайская юрта, а энергии добавляют огромные японские барабаны. О музыке, передающей силу предков, рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург