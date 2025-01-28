Музейный форум "Дневные звёзды". Как город сохраняет память о блокаде Ленинграда?

28 января, вторник, 08:59

В прошлом году Музей обороны и блокады Ленинграда инициировал проведение форума «Дневные звёзды». В этом году его участниками стали более 40 учреждений культуры и образования Петербурга, которые организовали более 80 событий. Это выставки, экскурсии, спектакли, публичные встречи.

Подробнее о том, какие программы подготовили музеи к 81-ой годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, расскажем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал Петербург.