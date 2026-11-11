Первый канал
Санкт-Петербург
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1tvspb.ru
11 ноября, среда, 12:00

Музей истории бродяжничества. О просветительских идеях проекта

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Картонка, которая теперь стала музейным экспонатом, принадлежала одному из петербургских бездомных, с её помощью он пытался добыть себе денег на пропитание. И весь Музей бомжей – а это несколько залов в центре города – рассказывает об истории бродяжничества от средних веков до наших дней.

Персонажи экспозиции ходят с сумой, ютятся в ночлежном доме и пытаются согреться у теплотрассы. Просветительские идеи проекта впитывала наша съёмочная группа.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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