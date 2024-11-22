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22 ноября, пятница, 10:30

Монументальное искусство сегодня. Актуальна ли мозаика в наши дни?

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Большие мозаичные панно складываются из маленьких кусочков смальты. Художники подбирают цвета и оттенки так, чтобы из них сложился рисунок. При правильном использовании этот материал может служить многие десятилетия, даже столетия, и прекрасно подходит для украшения города.

Из чего состоят большие мозаичные полотна? Где можно увидеть образцы современной мозаики? О создании новых и реконструкции старых мозаик рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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