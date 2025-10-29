Молодые дизайнеры находят вдохновение в культурных традициях

28 октября, вторник, 11:00

Утонченная эстетика, уважение к природе и осмысленный подход к выбору одежды. Это новый взгляд на моду, который отражен в коллекциях молодых дизайнеров. В Петербурге прошел фестиваль "Адмиралтейская игла".

Находить вдохновение в прошлом – в культурных традициях, семейных архивах, в элегантности, которая не подчиняется времени.

Дизайнеры всё чаще обращаются к традиционным ремёслам ткачества и сокровищам, бережно хранившимся в бабушкиных сундуках.

В каждой коллекции культурный код раскрывается по-разному.