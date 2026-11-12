Мода по-русски — это красиво. Показ одежды российских дизайнеров

12 ноября, четверг, 11:00

В каждом образе — естественная красота, сочетание сдержанности и выразительности, изящества и чувственности. Одежда воспевает женщину, обращаясь к нашей национальной идентичности. В Петербурге прошла первая Неделя моды по-русски.

Главная идея — показать на подиуме, что российские дизайнеры создают качественную и красивую одежду, в которой современные тенденции сочетаются с традициями и историей русской культуры. О том, какие коллекции подготовили для показа, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург