Первый канал
Санкт-Петербург
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1tvspb.ru
15 июня, понедельник, 10:52

Международный военно-морской салон «Флот 2026»

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Одно из самых значимых событий военно-морской отрасли, которое объединяет российских и зарубежных партнеров, представителей власти, бизнеса и экспертов. И становится стартовой площадкой для будущих покорителей океанов.

Стенд объединенной судовой корпорации занимал особое место в экспозиции.

Здесь уже были представлена военная техника совсем другого масштаба – модели передовых подводных лодок, кораблей и другой техники.  

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

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