Международный военно-морской салон «Флот 2026»

15 июня, понедельник, 10:52

Одно из самых значимых событий военно-морской отрасли, которое объединяет российских и зарубежных партнеров, представителей власти, бизнеса и экспертов. И становится стартовой площадкой для будущих покорителей океанов.

Стенд объединенной судовой корпорации занимал особое место в экспозиции.

Здесь уже были представлена военная техника совсем другого масштаба – модели передовых подводных лодок, кораблей и другой техники.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.