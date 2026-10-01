Медиаискусство современных художников на фасадах исторических зданий Петербурга

30 сентября, среда, 10:08

Скроллинг ленты соцсетей, построение маршрутов в навигаторе, общение с ИИ. В инсталляции художники стремились создать пространство, в котором хранятся фрагменты коллективной памяти. Понять, о чём тот или иной арт-объект, бывает непросто. Но иногда вместо попытки осмысления, гораздо важнее довериться чувствам, и испытать что-то новое.

Мультимедиа шоу окутали в этом году весь центр города.

И прогуливаясь по вечернему Петербургу, его жители и туристы могли стать частью этого волшебного и яркого мира. Подробнее о том, как прошёл в этом году фестиваль медиаискусства "Digital Rain".