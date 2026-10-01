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30 сентября, среда, 10:08

Медиаискусство современных художников на фасадах исторических зданий Петербурга

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Скроллинг ленты соцсетей, построение маршрутов в навигаторе, общение с ИИ. В инсталляции художники стремились создать пространство, в котором хранятся фрагменты коллективной памяти. Понять, о чём тот или иной арт-объект, бывает непросто. Но иногда вместо попытки осмысления, гораздо важнее довериться чувствам, и испытать что-то новое.

Мультимедиа шоу окутали в этом году весь центр города.

И прогуливаясь по  вечернему Петербургу, его жители и туристы могли стать частью этого волшебного и яркого мира. Подробнее о том, как прошёл в этом году фестиваль медиаискусства "Digital Rain".

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

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