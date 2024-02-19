Медиаимперия юных творцов разрастается. Как работают школьные паблики?

19 февраля, понедельник, 09:58

Сегодняшние дети с ранних лет не выпускают из рук смартфоны. И если эту тенденцию нельзя победить, то нужно возглавить. Так в учебных заведениях Петербурга стали появляться собственные медиастудии.

Дети сами снимают, сами монтируют, сами пишут тексты. Конечно, под руководством опытных педагогов. Чему учат в медиастудиях и полезно ли это для подрастающего поколения? Наша съёмочная группа побывала в 619-й школе Калининского района и в Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург