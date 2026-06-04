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04 июня, четверг, 11:00

Маленькие музеи вдали от исхоженных троп. Путешествуем по Ленинградской области

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Поставить в печку горшочек с помощью ухвата, угадать предназначение уже неизвестных нашим современникам кухонных приборов и отмерить аршином кусок ткани – на экспозиции музея «Дом царской кормилицы» немало интерактива, переносящего посетителей в середину 19-го века.

Лето – пора путешествий и познавательных экскурсий, и наша съёмочная группа отправилась в Тосненский район и нашла немало интересных музеев: "Дом царской кормилицы", "Остановка по требованию" и даже Музей истории российского лесоводства. Их посещение украсит любую загородную поездку.

Подробности – Юлия Демьянова, Руслан Баширов, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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