Майк Науменко и группа «Зоопарк»: фотолетопись русского рока

15 апреля, вторник, 10:30

Наташу Васильеву-Халл можно назвать летописцем Ленинградского рок-клуба. В архиве фотографа сотни кадров с русскими рок-звёздами первой величины: Виктором Цоем, Сергеем Курёхиным, Майком Науменко.

Майку Науменко, навсегда вошедшему в историю рок-музыки, 18 апреля исполнилось бы 70. О том, как в Петербурге готовятся отмечать юбилей звезды ленинградского андеграунда, и о том, где можно увидеть 40 уникальных фотографий, рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург