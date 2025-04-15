Майк Науменко и группа «Зоопарк»: фотолетопись русского рока

Наташу Васильеву-Халл можно назвать летописцем Ленинградского рок-клуба. В архиве фотографа сотни кадров с русскими рок-звёздами первой величины: Виктором Цоем, Сергеем Курёхиным, Майком Науменко.
Майку Науменко, навсегда вошедшему в историю рок-музыки, 18 апреля исполнилось бы 70. О том, как в Петербурге готовятся отмечать юбилей звезды ленинградского андеграунда, и о том, где можно увидеть 40 уникальных фотографий, рассказываем в нашем репортаже.
Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург