Лучший завтрак по версии грузин, армян и азербайджанцев. О фестивале национальных кухонь

24 октября, четверг, 12:21

Доброе утро! И приятного аппетита, если вы завтракаете. Если ещё нет, то записывайте рецепты от лучших шеф-поваров – Армении, Грузии и Азербайджана. А в том, что это невообразимо вкусно, уверяем не только мы, но и жюри фестиваля национальных кухонь.

Санкт-Петербургский Дом национальностей провел Фестиваль национальных кухонь. В юбилейный 10-й раз он прошёл в формате кулинарного баттла в онлайне. 300 тысяч зрителей со всего мира через интернет наблюдали за процессом, заодно повторяя за кулинарами. И каждому блюду обязательно полагался напиток. Подробнее в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.