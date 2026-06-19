Первый канал
Санкт-Петербург
05:10 19 июня 2026, пятница
1tvspb.ru
18 июня, четверг, 10:48

Лучший водитель троллейбуса в стране. Археологические раскопки в Стеклянном городке. Реставрация в "Спасе-на-Крови". Премия "Медиаперсона года"

Версия для печати

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

В Петербурге начался XXII Всероссийский конкурс "Лучший водитель троллейбуса". Главное профессиональное соревнование водителей всей страны проходит в год 90-летия петербургского троллейбусного движения.

В Петербурге завершаются масштабные археологические раскопки на территории исторического Стеклянного городка.

Государственный музей Исаакиевский собор завершил сложнейшую многоэтапную реставрацию. В музее-памятнике "Спас-на-Крови" представили три знаменитых "топазовых" креста иконостаса, утраченных еще в тридцатых годах прошлого века. 

В Мраморном зале Российского этнографического музея прошёл пятый Бал дебютантов, объединивший студентов из Петербурга и Москвы.

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина прошёл традиционный "Белый бал" медиагруппы "Комсомольская правда" в Санкт-Петербурге.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru