Лучший водитель троллейбуса в стране. Археологические раскопки в Стеклянном городке. Реставрация в "Спасе-на-Крови". Премия "Медиаперсона года"

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.
В Петербурге начался XXII Всероссийский конкурс "Лучший водитель троллейбуса". Главное профессиональное соревнование водителей всей страны проходит в год 90-летия петербургского троллейбусного движения.
В Петербурге завершаются масштабные археологические раскопки на территории исторического Стеклянного городка.
Государственный музей Исаакиевский собор завершил сложнейшую многоэтапную реставрацию. В музее-памятнике "Спас-на-Крови" представили три знаменитых "топазовых" креста иконостаса, утраченных еще в тридцатых годах прошлого века.
В Мраморном зале Российского этнографического музея прошёл пятый Бал дебютантов, объединивший студентов из Петербурга и Москвы.
В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина прошёл традиционный "Белый бал" медиагруппы "Комсомольская правда" в Санкт-Петербурге.
Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.