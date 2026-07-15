Летняя научно-техническая школа для старшеклассников

14 июля, вторник, 10:23

В детском технопарке «Кванториум» на улице Ушинского — не по-летнему серьезная атмосфера: сосредоточенные старшеклассники собираются группами вокруг ноутбуков и горячо обсуждают явно не игровые достижения. Это — летняя школа для тех, кто уже думает о будущей профессии. И уже делает первые шаги к своей цели. Например, создает свой вариант ии-помощника для энергетической компании.

Причем не просто так, а по заданию крупных серьезных компаний.

Для школьников это работа на портфолио, для компании возможность подобрать себе будущие ценные кадры, пока их не увели конкуренты.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.