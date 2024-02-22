Леонардо да Винчи в Эрмитаже, гастроли театра «Практика», «Воробьиная оратория» Курёхина, скульптуры Анны Голубкиной в Русском музее и концерт Петра Лаула

22 февраля, четверг, 10:03

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Эрмитаже открылась выставка-дискуссия "Новые загадки картин Леонардо да Винчи" - совместный проект с Музеем христианской культуры.

Московский театр "Практика" под руководством Марины Брусникиной везёт в Санкт-Петербург пять своих спектаклей.

В Атриуме Главного штаба прозвучат "Воробьиная оратория" Сергея Курёхина и "Времена года" Сергея Ахунова.

В Русском музее открылась выставка работ Анны Голубкиной – к 160-летию скульптора.

Филармоническое общество представляет цикл фортепианнных вечеров "Сокровенная музыка" в исполнении пианиста Петра Лаула.

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.