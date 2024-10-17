Легенды Сибири, инсталляции на этнические мотивы и "Женский голос Арктики". Проект-впечатление "Земля людей"

16 октября, среда, 10:06

В Сибири существует легенда о небесной лосихе, которая однажды подняла солнце на свои золотые рога, и помчалась по верхней тайге. Через какое-то время она родила лосёнка, и как только он окреп, и её догнали волки. Солнце вернулось на место, а на следующий день ситуация повторилась, и солнце понёс уже её подросший лосёнок. Это история о смене дня и ночи. В Петербурге проходит фестиваль культуры коренных малочисленных народов Сибири.

Фестиваль "Земля людей" - это проект-впечатление, призывающий посетителей погрузиться в культуру, философию и традиции коренных народов Сибири.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.