Культурный контекст наследия Николая Рериха на выставке в Эрмитаже

03 декабря, вторник, 11:00

Археолог, коллекционер и художник Николай Рерих оставил после себя огромное наследие. Масштабная выставка в Главном штабе объединяет около пятисот предметов, рассказывающих о творчестве Рериха и том, что его вдохновляло.

Экспозиция объединяет произведения и археологические находки самого Рериха и предметы из других музейных коллекций, которые тематически или духовно связаны с его творчеством, его эпохой.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург