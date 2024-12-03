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Санкт-Петербург
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03 декабря, вторник, 11:00

Культурный контекст наследия Николая Рериха на выставке в Эрмитаже

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Археолог, коллекционер и художник Николай Рерих оставил после себя огромное наследие. Масштабная выставка в Главном штабе объединяет около пятисот предметов, рассказывающих о творчестве Рериха и том, что его вдохновляло.

Экспозиция объединяет произведения и археологические находки самого Рериха и предметы из других музейных коллекций, которые тематически или духовно связаны с его творчеством, его эпохой.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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