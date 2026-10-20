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20 октября, вторник, 10:40

Культура кочевых народов: тайны этники раскрывает проект «Зов Земли»

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Национальные костюмы входят в моду, в них с удовольствием позируют на фотосессиях, да и ассортимент самобытных аксессуаров ширится. А концерты этномузыки собирают целые залы поклонников, что позволяет нам всё больше и больше узнавать о нашей многонациональной стране.

Проект "Зов Земли", знакомящий петербуржцев с культурой кочевых народов России, отмечает 10-летие. На празднике побывала наша съёмочная группа.

 

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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