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21 июля, вторник, 10:57

Культура дачного отдыха в Монрепо

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Можно ли почувствовать себя одновременно ребенком на каникулах у бабушки и горожанкой XIX века, оставившей на лето шумный город? Можно на Дачных сезонах в Монрепо.

Статус заповедника Монрепо получил только в 1988 году.

В 2017 здесь началась масштабная реставрация ландшафтной части, которая продолжалась пять лет.

Парк стал выглядеть так же, как было во времена его расцвета — с 1790 по 1860 годы.

Сейчас это — один из красивейших парков России.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 

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