Первый канал
Санкт-Петербург
12:41 03 апреля 2024, среда
1tvspb.ru
03 апреля, среда, 11:00

Культура Китая на улицах Петербурга: скульптура, архитектурные элементы, знаковые места

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Ши-цза — пара гранитных львов-стражей, установленных при спуске к Неве на Петровской набережной. К нам они прибыли из Маньчжурии в 1907 году и с тех пор стоят здесь. В Петербурге множество мест, связанных с культурой Поднебесной.

Туристических прогулок по китайским местам можно придумать множество. Внимание к деталям и связь истории и современности – фирменный стиль экскурсовода Людмилы Сапрыкиной. Один из её авторских маршрутов посвящён китайскому наследию в архитектуре Петербурга.

Подробности – Юлия Демьянова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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