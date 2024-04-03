Культура Китая на улицах Петербурга: скульптура, архитектурные элементы, знаковые места

03 апреля, среда, 11:00

Ши-цза — пара гранитных львов-стражей, установленных при спуске к Неве на Петровской набережной. К нам они прибыли из Маньчжурии в 1907 году и с тех пор стоят здесь. В Петербурге множество мест, связанных с культурой Поднебесной.

Туристических прогулок по китайским местам можно придумать множество. Внимание к деталям и связь истории и современности – фирменный стиль экскурсовода Людмилы Сапрыкиной. Один из её авторских маршрутов посвящён китайскому наследию в архитектуре Петербурга.

Подробности – Юлия Демьянова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург