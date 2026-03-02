Первый канал
02 марта, понедельник, 10:55

Куда обращаться за цветочной помощью после долгой зимы?

Скорая помощь пострадавшим от холодной, долгой и мрачной зимы. Это, конечно, "Сиреневая терапия". И все петербуржцы знают, куда за ней обращаться. Например, в Ботаническом саду Петра Великого с 21 февраля можно найти множество ярких цветов, в том числе долгожданную цветущую сирень.

Посмотреть на белую сирень, фиолетовые тюльпаны и получить ударную дозу зеленой поддержки можно до 9 марта.

А если климатическая оттепель будет задерживаться, на помощь придут азалии с рододендронами.

Фиктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

