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05 ноября, четверг, 10:42

Кто спасёт нас от осенней хандры? О творческих методах художников

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Чем ближе зима, тем короче день и бледнее краски. И кто же спасёт нас от осенней хандры? Художники. Они дарят нам яркое, светлое и доброе. В центре «Россия — моя история» открылась выставка «Мифы, сказки и традиции народов мира». Взгляд глухих художников. И этот взгляд может изменить и вашу точку зрения на мир.

На выставке представлены работы художников из Петербурга, других городов России и Беларуси. Тема сказок и легенд действительно стала объединяющей — визуальный язык у каждого участника индивидуальный, но в то же время универсальный и понятный абсолютно всем.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Санкт-Петербург.

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