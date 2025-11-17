Кризисная квартира: как помочь сохранить семью в трудной жизненной ситуации?

17 ноября, понедельник, 08:15

Поиграть вместе в настольные игры, пособирать пазлы, изучить карточки со словами – малыши из социального приюта «Детский Ковчег» обожают, когда им уделяют внимание, которого им так не хватало дома.

Заново вспомнить, или научиться, как жить вместе с детьми – задача нового проекта "Детского Ковчега" – кризисной квартиры для семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Сотрудники социального приюта стараются создать здесь тёплую, уютную атмосферу, и дети буквально оттаивают: любят обниматься, просятся на ручки.

Подробности – Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург