Корабельная романтика. Об искусстве и практике судомоделизма

15 мая, среда, 10:58

На строительство настоящей, полноразмерной «Авроры» ушло три года. На эту копию потратили уже почти столько же, и конец работ вовсе не близко. «Аврору» собирают в судомодельной мастерской при Морской технической академия имени адмирала Д. Н. Сенявина.

Помогают ли чертежи, или придется фантазировать? Как хобби становится делом жизни? О людях, увлеченных судомоделизмом, рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.