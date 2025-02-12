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12 февраля, среда, 11:10

Китайские причёски и макияж – изучение стилистики восточных образов

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Как понять, стоит ли знакомиться с девушкой? Очень просто: если волосы распущенные — можно, если собраны в прическу — она, скорее всего, замужем. Так это работало в Древнем Китае. Сейчас прическа тоже, конечно, может служить критериям выбора, но уже с точки зрения нравится – не нравится.

Студенты и преподаватели Петровского колледжа изучали причёски и фэйс-арт в китайском стиле.

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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